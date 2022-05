Olivier LOBET

Elève Ingénieur en cinquième année spécialité Géologie et Environnement à l'Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Ex-IGAL)

(http://www.lasalle-beauvais.fr )



Compétences: Terrain, diagnostique environnemental, réglementation ICPE, politique de gestion des sites et sols pollués, techniques de dépollution.



Compétences associées: géologie, hydrogéologie, géotechnique, cartographie, SIG, paléontologie, infographie, informatique.

Langues parlées: Anglais et Espagnol



Compétences associées: Expériences dans le milieu associatif (chargé de communication Gala, engagé dans l'organisation d'évènements de l'Institut, délégué de promotion depuis 4 ans...)



Mes compétences :

Communication

Dépollution

Environnement

Géologie

Géotechnique

Hydrogéologie

Infographie

Informatique

Relationnel

Sciences de la Terre

SIG

Sites et sols pollués