Olivier LONZI, j'ai 26 ans, et j'ai commencé à travaillé en 2008 dans la société LUKAS, en CDI, suite à un stage en alternance ; j'y était engagé comme développeur PhP/MySQL & Formateur Multimédia.



Depuis début 2010, je me suis lancé dans l'aventure de la micro-entreprise. J'interviens dans le développement d'application web/android sur mesure, ainsi quand dans l'administration & maintenance de serveur dédié. Mes connaissances variées dans l'informatique me permette de conseillé, et d'exercer des formations sur des domaines précis.



Mes compétences :

JavaScript

Zend studio

Android

XHTML

SQL

JS

Ajax

PHP

PostgreSQL

Gestion de projet

UML

JQuery

Linux/Debian

Microsoft Windows

Microsoft Office

Microsoft Windows Server

BSD/OpenBSD

Linux/Gentoo

GNU/Linux