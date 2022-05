Olivier LORÉ

Bonjour,



ne cherchez pas dans mon CV un diplôme d'ingénieur ou un MBA d'une grande école car je n'en ai pas.

par contre mon cursus a été de 12 ans à la SAT/SAGEM du prototype dans les R&D à la direction des achats avec un portefeuille de 26M d'Euro.

Ensuite je suis parti de la SAGEM pour l’Allemagne chez ERNI gmbh avec comme objectif de monter une unité de production de cartes électroniques sur Lyon.

J'ai pris 4 murs et un sol en béton de 300m2 et en ai fait un centre de production agréé ISO9002...et comme j'aime les challenges je suis reparti pour une mission de 18 mois en Allemagne pour le groupe d'énergie RWE (concurrent de EDF-GDF) en tant que Procurement Manager pour des marchés en Afrique du Nord dans les domaines d'infrastructures de station d'énergie électrique 220KV/ 60KV 30KV, un gaz pipe de 517km ,d'adduction d'eau et une centrale de cogénération de type biomass.



Depuis 2009 chez AREVA (GBII Pierrelatte, actuellement sur le SIte de la Hague pour le RCB)



Mon lot quotidien dans la vie professionnelle est : QCD



_Achats 1pt d'achat = 1pt de bénéfice et maîtrise de ses sources d'approvisionnement.

_Gestion des flux de productions et d'informations et management en développant l'autonomie de mes équipiers.



En bref un parcours sur le terrain comme seul peut offrir l'international pour un autodidacte



Pour me décrire extra professionnellement:



Une force de caractère,L'école de la vie a commencé par la mer dans la Marine nationale.Campagne et mission en Ocean Indien m'ont forgés par les anciens qui ont fait l'indo.Je leur en suis reconnaissant. Cela m'a permis de naviguer jusqu'aux iles Kerguelen (à 17 ans)et depuis l'appel du large résonne toujours dans mes oreilles. Dès que je peux je fais de la voile. voila c'est mon sport.



et pour l'actvité manuelle qui décontracte entre les négociations, je m'occupe quand je ne suis pas en mission de construire un avion dans le cadre du RSA avec des jeunes adolecents.

Pour les plus jeunes le cursus aéro démarre par les modèles réduits (35 petits)





membre de la cdaf (compagnie des acheteurs de France)



* ALLEMAND : courant, pratique journalière

* ANGLAIS



Formation Continue et Stages :



* Commercial

* Techniques de management

* Seminaire sous traitances industrielles ( CDAF)

* Techniques de négociation, AT, PNL (Cegos 1995)

* Séminaire qualité totale et ISO 9000 (Cegos 1994)

* Gestion d’entreprise (business- plan,comptabilité, juridique et fiscal), CCI Lyon, (2000)





Informatique : SAP R3 et R2, AS400, EXCEL, WORD, MS DOS, SOFTM



Mes compétences :

Achats

Eau

Electricité

Electronique

Energie

gaz

International

Mécanique

Sourcing

Sourcing international