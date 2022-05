Olivier LOUIS

Parce que la saisie et le traitement d’informations en mouvement accroissent la productivité et l’autonomie, un accompagnement en services de nouvelle génération est nécessaire. En effet ces nouveaux usages mettent les équipements à rude épreuve car ils ne restent plus cantonnés à un bureau. Les solutions de services doivent également sortir du bureau.

Depuis sa création en 2001, Yatoo a accumulé des connaissances et un savoir-faire unique en France, dédié à la construction et l'intégration de solutions de mobilité. Centre d'expertise et de maintenance nous intervenons pour la conception, les phases de tests, les préparations de masters, le déploiements et le maintiens des parcs de Tablet PC.



www.matablette.com





Mes compétences :

Conseil

Business development

Informatique

Gestion de projet

Management