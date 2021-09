Olivier LOUISY

Sapeurs Pompiers de Paris depuis 18 ans, mes expériences ainsi que mes acquis m'ont aidé à me développer dans différentes formations aux entreprises.



Amateur des marchés financiers et autodidacte, entouré de passionnés et de professionnels la transmission de leur savoir me permet d'approfondir mes connaissances et d'avoir un objectif clair que celui de l'obtention de l'ICCF (International Certificate in Corporate Finance),ainsi que le CFA level 1 (Chartered Financial Analyst).