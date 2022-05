Olivier LOUVET

Actuellement Chef du Bureau "innovation et recherche clinique" de la Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) au Ministère des Affaires sociales et de la Santé depuis sa création en 2010.

Le Bureau élabore, met en œuvre, finance et évalue la politique du Ministère chargé de la santé en matière de recherche clinique et d'innovation. Il définit les conditions de fonctionnement des structures de soins propres à garantir et à promouvoir l’exercice des missions de formation universitaire et de recherche. Il est compétent pour le développement des techniques et des technologies innovantes. Il évalue leur impact médico-économique.