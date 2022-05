Olivier LOYE

Prestation en emballage , carton, plastique, tissus,multi-matériaux

Standard ou sur mesure

de l'étude à la réalisation.

TECNICARTON Groupe DS Smith , conçoit des emballages sur-mesure et multi-matériaux pour n’importe quel produit industriel

Nous sélectionnons les matériaux idéaux pour votre emballage en fonction des besoins de votre produit et de la chaîne logistique

Nous vous proposons des emballages développés totalement afin de garantir la protection et l’optimisation logistique

Nous vous garantissons une conception visant la réduction du coût total tout en respectant votre cahier des charges



Mes compétences :

Expert en analyse de gaz

Management

Direction de centre de profits

Grands comptes

Gestion de la relation client