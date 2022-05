Olivier LOYER

Pharmacien ,option industrie,+ IAE, Ayant occupé des postes de responsabilités croissantes au sein des Laboratoires Jouveinal,Responsable de Fabrication ( 20 p ),puis responsable du conditionnment (70p ),j'ai pris la Direction industrielle de l'unité Irlandaise à Cork ( Island pharmaceuticalsLtd )au moment de sa création en 1988 jusqu'en 1992.De retour en France,j'ai pris le poste de Responsable des Ressources Humaines ,sur le site de production d'Angers ( 200 p).En parallèle,j'avais une activité de conseil et de coordination sur les autres sites industriels du groupe ( Chimie et arômes ). Après la reprise des Laboratoires Jouveinal par Parke-Davis puis par Pfizer,j'ai continué à assumé les fonctions de RRH puis DRH. En 2004, j'ai pris la direction du site industriel d'Angers ( 250p). Après avoir participé à la cession du site en 2005/2006,j'ai été nommé Directeur Général de la nouvelle Société Farméa . Fonctions occupées jusqu'en janvier 2010.



Farméa a été repris par la Holding Fareva, spécialisée dans la sous traitance de produits pharmaceutiques, cosmétiques et ménagers industriels.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Management

Management d'un centre de profit

Management de projet

Management des Ressources humaines

Ressources humaines