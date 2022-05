Olivier LOYER

Depuis plus de vingt cinq ans dans différents services Achats, j'ai toujours exercé des fonctions d'achats de produits techniques sur spécifications.

Très curieux par nature, j'ai enrichi considérablement mes connaissances techniques et économiques au fil des contrats et marchés traités avec différents fournisseurs dans différents métiers et technologies.

Je suis toujours à la recherche du bon compromis technico-économique et des alternatives de production permettant de garder le niveau de qualité requis tout en profitant de la productivité permise par les nouvelles technologies.

Je suis loyal et intègre et très adaptable à la fois aux différents environnements produits et clients/fournisseurs.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Lean supply chain

Sourcing

Achats techniques

Marketing des achats

Achats internationaux

Lean management

Relation fournisseurs

Industrialisation