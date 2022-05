Olivier LUCAS

Production

- > conception 2D (tôlerie), FAO 2D/3D, PHL robots de soudage à l'arc

- > interface et ordonnancement de production GPAO

- > procédés de découpe des pièces de tôlerie

- > connaissance de machines de découpe (Trumpf, Amada, …)

- > connaissance de commandes numériques (Fanuc, Siemens,…)



Qualités relationnelles/managériales

- > gestion de projets de courte et moyenne durée

- > bon relationnel (interlocuteurs divers, comptes divers)

- > rédacteur technique (formation, développement, SLI)

- > animateur de réunions, formateur

- > responsable, engagé, ouvert d’esprit et bon communicant



Langues

- > anglais : courant, T.O.E.I.C.: 780/990, 2002

- > séjour de 5 mois en Ecosse.

- > allemand : notions



Informatique

- > environnement Mac, Windows avec la suite Office

- > outils CFAO : ActCut, ActWeld

- > outils CAO : notions Catia (V4 et V5), SolidEdge, AutoCad

- > programmation : sax basic, visual basic, (notions html, css)

- > gestion de configuration : Agora



Mes compétences :

Tôlerie

CFAO

Soudage