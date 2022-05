Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur mon profil Viadeo.



Je suis Olivier LUCCIONI, Directeur de la société Technologies Nouvelles & Bureautique, située à Ajaccio et membre du Réseau de Partenaires Agréés Canon France, le "Canon Partner Channel".



Je suis diplômé de l'Institut d'Administration des Entreprises en Sciences du Management, comprenant une Maîtrise de Gestion complétée d'un Master 2 m'ayant permis de me spécialiser dans le domaine sensible mais passionnant de la Gestion des Ressources Humaines.



Ce cursus en deux ans a fait suite à mon BTS de Négociation & Relation Client suivi de ma Licence Professionnelle en Management des Organisations avec une spécialité en Entrepreneuriat, effectuée en alternance au sein d'une PME où j'ai pu découvrir le fonctionnement d'une petite Entreprise au sein de laquelle j'ai pu par la suite gravir les échelons au fur et à mesure que mon investissement et mes compétences me le permettaient.



J'ai également eu l'opportunité d'être détaché deux mois auprès de notre principal fournisseur partenaire, Canon France, dans le cadre d'un stage de formation ponctuant mon année de Maîtrise, et me permettant d'évoluer au sein d'un Grand Groupe International et d'y démontrer mes compétences en Marketing en tant qu'Assistant Project Manager pour la définition d'une politique de Commercialisation spécifique au segment Photographie/Arts Graphiques de la gamme d'Impression Grands Formats de l'entité Canon Business Solutions.



Mon parcours, fort d'une diversification suivant néanmoins logique et continuité, m'a permis d'obtenir un champ de compétences à la fois très large mais également pointu, dans divers domaines tels que la Gestion d'Entreprise dans son ensemble, les aspects Relationnels et Commerciaux mais également dans la mise en place, l'utilisation et l'exploitation d'outils d'aide à la Gestion au sein d'une structure, dans une recherche constante de performance et d'efficacité portées par des valeurs fortes favorisant ainsi une dynamique positive et l'Esprit d'Entreprise.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'informations complémentaires.



Je vous remercie pour votre intérêt et vous souhaite une bonne visite !





Olivier LUCCIONI



