Olivier LUCET

Etudiant en 3ème année de cycle ingénieur à l'ESEO Angers.



Le cursus généraliste suivi au sein de l'ESEO m'a apporté de solides connaissances dans les domaines de l'informatique, de l'électronique, des réseaux et télécommunications mais aussi dans les langues et le management.



Je me suis spécialisé dans les Systèmes d'Information afin de parfaire ma maitrise des différentes technologies de l'informatique .



Je me suis aussi impliqué dans la vie associative de l'école et j'ai ainsi développé mes compétences managériales.



Au delà de ma formation j'aime faire des rencontres afin d'enrichir ma façon de penser et mon cercle de connaissances et d'amis.



Mes compétences:

• Développement: Java | C | C++

• Web: HTML | CSS | Java EE | C# .Net | JavaScript | Ajax

• Modélisation: UML | XML | JSON | DOM | XPath

• Bases de données: Oracle | MS SQL Server | MySQL

• Administration système: Linux (UNIX), Microsoft Windows, Mac OS

• Méthodologie: Agile (Scrum, XP) | Cycle en V | Itérative

• Langues: Anglais (FCE, TOEIC 890), Allemand



