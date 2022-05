Olivier LUTROT

PIERRES ET BOIS VENDÉE en SARL (eurl) c'est:

De la maçonnerie en neuf comme en rénovation, avec une prédominance pour la Pierre, les linteaux et poutres apparentes en chêne (ou autres bois aux caractéristiques mécaniques équivalentes): garage, rénovation d'habitation, création de baies, ouverture de murs porteurs, murs de clôture... Mais aussi votre maison, parpaings, briques, pierre ponce, ossature bois.....

Des enduits à la chaux hydraulique de préférence, traditionnels, grattés, talochés éponge...

De la charpente traditionnelle et contemporaine,

Du carrelage/faïence, y compris mosaïque en pâte de verre,

Le choix des matériaux nobles, la façon respectant les DTU, les assurances dont garantie décennale.

Du second oeuvre en rénovation...



