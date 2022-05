Olivier MACHE

Je suis manager d'une equipe multidisciplinaire de 40+ designers au sein de la division imprimantes grand format de hewlett packard. La mission de l'equipe est d'identifier les besoins d'usage de nos utilisateurs, de designer des produits innovants, et d'en tester les concepts et les prototypes.

Mes objectifs sont de développer et de positionner l’équipe sur l'innovation, l'image de la marque et sur la meilleure expérience d'usage de nos produits.



Mes compétences :

Design Management

Industrial Design

Innovation

Architecture

Design d'interfaces

Plateformes De Marques