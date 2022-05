Olivier MAFFÉÏS

Formateur d'anglais cherchant à tisser des liens professionnels ; si vous avez besoin de perfectionner votre anglais, je suis l'homme de la situation ! J'ai des grandes capacités d'écoute et d'empathie; aider les autres est un leitmotiv pour moi. Si je pouvais transmettre mes connaissances de la langue anglaise au plus grand nombre, j'en serais comblé.



Mes compétences :

Traduction anglais français

traduction français anglais

Enseignement

Recherche documentaire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Orthographe

Rédaction

Rédaction et revision

phonétique anglaise

vocabulaire

Sous-titrage

Histoire irlandaise

Histoire anglaise

Littérature anglaise

Guitare

Poésie

Littérature française

Histoire

Géographie

Musique