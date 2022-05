Ingénieur de formation, j'évolue dans les secteurs dédiés aux équipements, installations et infrastructures industrielles, qu'ils soient dans des PME ou au sein d’organisations transversales complexes.



J'interviens dans la gestion de projets, la maintenance et les travaux neufs avec des responsabilités prises tant dans les phases techniques et organisationnelles que financières.



actuellement disponible, je suis prêt à échanger sur toute nouvelle opportunité.



Olivier Maillet



Mes compétences :

Encadrement

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Maintenance

Coordination de travaux

Génie Civil et Infrastructures

Gestion des installations

Gestion des achats