Olivier MAJER

Ayant une expérience professionnelle d'une dizaine d'années en bureau d'études, j'ai pu voir différents type de process chez différents clients, avec des systèmes divers et variés ce qui a grandement contribué à mon enrichissement de compétences. J'ai réalisé beaucoup de développement dans le domaine de l'automatisme sur des produits tel que Siemens Step 5/7, Télémécanique PL7 Pro, Rockwell RS Logix, tant sur la partie automate que pupitre, mais aussi de supervision. Etant depuis toujours attiré par le domaine de l'informatique, j'ai également des compétences en Visual Basic, Base de données relationnelles, php, html, css.

Depuis les 5 dernières années je suis passé du côté de société de production, avec de nouvelles contraintes et de nouveaux challenges, afin d'apporter mon expertise dans le domaine de l'automatisme, en apportant des solutions aux problématique de production, rentabilité des lignes. J'interviens dans le suivi et la réalisation de projets, modifications d'équipements existants, veille technologique, aide au dépannage.



Mes compétences :

Réseau: Profibus/Profinet/DeviceNet/ControlNet

Informatique: PHP/HTML/Visual Basic

CAO: Autocad / XRelais

Variateurs SEW: MoviTrac / MoviDrive / MoviAxis

API-IHM: Allen Bradley RSLogix 5 / 500 / 5000

Variateurs Siemens: Micromaster / S120

API-IHM: Siemens TIA Portal / Step 7,5 / WinCC