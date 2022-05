Olivier MALEAMA

Actuellement en cours d'apprentissage au centre AFPA Paris 12ème afin de me former au métier d'assistant import/export, je souhaite collecter des informations qui me permettront de réajuster mon projet professionnel et intégrer une entreprise susceptible de m'accueillir pour effectuer un stage pratique du 08/08/2016 au 30/09/2016.



Formation assistant import export du 09/05/2016 au 09/09/2016

Période en entreprise du 08/08/16 au 30/09/2016