Olivier MAMOLA

Pendant longtemps j’ai brassé de l’air, ensuite j’en ai fait mon métier

Au début, je me suis contenté de brasser de l’air froid en été et de l’air chaud en hiver.

En intégrant Froid Part’n’Air distributeur spécialisé dans la gestion de l’air.

Je brasse toujours de l’air, mais je brasse de l’air dans l’habitat pavillonnaire.

Je brasse de l’air dans de l’habitat collectif, voir même dans l’industrie.

Je brasse de l’air pour désenfumer, où amener de l’air neuf (traité ou non).

Je brasse même de l’air dans des cuisines de restaurant.

Il m’arrive de déshumidifier l’air que je brasse voir de l’humidifier.

Pour brasser toute cet air, je dois le canaliser, le réguler voir même le filtrer et le purifier

En fait je brasse de l’air de 100 à plus de 10000m3/h en prenant bien soin qu’il ne fasse pas de bruit.

Bien sure je brasse toujours de l’air chaud ou de l’air froid mais aussi très froid pour du vin ou encore plus froid pour des denrées alimentaires.

La seule fois ou je ne brasse pas de l’air, je chauffe de l’eau. Soit pour de l’ECS, soit pour du chauffage, soit pour des piscines.

Voilà chez Froid Part’n’Air on prend très au sérieux le brassage de l’air mais sans ce prendre au sérieux.