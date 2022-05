Olivier MANDÈRE

Installé depuis 4 ans dans le département de la Charente en tant qu'enquêteur privé (détective privé), je sollicite de votre bienveillance afin de pouvoir m'étendre et me faire connaitre dans les départements limitrophes, et notamment sur tout le territoire national.

Mon siège social se trouve dans le département de la Charente. Une seconde agence est ouverte dans le département de la Charente Maritime. J'interviens dans ces 2 départements, mais également les départements limitrophes y compris la Gironde et notamment sur tout le territoire national.

Bon but est de toucher un maximum de personnes afin de pouvoir m'investir pleinement en matériel, et en personnel.

Je veux faire le maximum pour vous satisfaire, aussi bien pour les affaires civiles, mais également pénales, et commerciales.



Mes compétences :

Recherche de personnes

Divorces, adultères

Vol en entreprise

Surveillance de biens

contre enquête pénale