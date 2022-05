Olivier MANGE

Mes atouts : + de 25 ans d' expérience dans les métiers graphiques et multimédias.

Formation internet reçue aux Etats Unis et en France.

Très bon contact en clientèle et en équipe

Gestion de budget et d’équipe de développeurs et de créatifs.

Gestion des projets :

- Analyse et audit des besoins clients

- Recommandations artistiques, techniques et fonctionnelles

- Planning et budgets

- Suivi des projets et coordination avec les intervenants artistique et technique

- Google Analytics, Adwords, Adsense, Référencement et Analyse SEO.



Gestion de projet internet et CMS, programmation HTML5/CSS3 PHP Mysql et POO, direction artistique, photographie professionnelle (voir site : http://studio-palade.fr ), illustration, graphisme, dessin d'architecture, élévation de plan en 3D, dessins animés, animation 3D



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

WebDesign

Photographie

Dessin

Programmeur

Design graphique

Webmaster

Direction artistique

Graphisme

Internet

Web design

Direction de la photographie