Olivier MANTION

Bonjour,



En poste depuis plusieurs années du même groupe, j'ai vu celle-ci grandir et devenir un grand groupe coté en bourse. J'ai réalisé et mis en production un système d'information complexe qui apport la structure nécessaire pour absorber une croissance importante, que l'on souhaite atteindre. J'ai donc acquis énormément d'expérience pour approcher mes futurs projets professionnels.



Je suis a l'écoute des besoins, mon fort esprit d'analyse et de synthèse associé a mes connaissances techniques me permet de garantir une bonne conduite de projet sans surprise et un coût d'investissement optimal.



Je suis très proche des gents et j'aime les relations humaines, se qui m'ouvre l'esprit a d'autre domaine que l'informatique et permet de comprendre les contrainte de chacun.



Mes compétences :

Microsoft Certified Professional

Administrateur réseaux et sécurité informatiq

Gestion de projets informatiques

Développement web

Gestion de projet develloppement application

Management d'équipe

DSI

Informatique

Administrateur réseau

Administrateur systèmes et réseaux

Chef de projet informatique