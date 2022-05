Olivier MARCHAND

Hello! Moi c'est Olivier, formé chez Epitech Paris et diplomé en 2009 en tant qu'expert informatique dans les nouvelles technologies de communication.



Passionné par le web 2.0, la technique, créatif, j'ai réalisé de nombreux projets en Php, Ruby (rails), Java (Jsf).. en entreprise mais aussi dans le cadre de mon auto-entreprise (http://www.pietaya.com ).



Faisant du développement de solution web 2.0 depuis 2005, en journée mais aussi le soir et les weekends, j'ai souhaité me rapprocher des porteurs de projet afin de mettre mon expérience à disposition et de les accompagner dans la réussite de leurs projets.



Passionné par la simplification des interfaces homme/machine et l'ergonomie, j'apporte mon expérience en tant qu'internaute et mon profil technique afin de créer des environnements plaisants et agréables pour les utilisateurs finaux.



N'hésitez pas à me solliciter, je suis à votre disposition pour mener à bien la réussite de vos projets.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet informatique

Chef de projet web

Consultant technique

Développeur Web

Informatique

Projet web

Technique

Web

Web développeur