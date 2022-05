Olivier MARGUERITTE

Doté d’un fort tempérament commercial, orienté conquête de parts de marché. Avec un sens aigu de la négociation, un esprit d’analyse et une force de persuasion, pour entretenir et dynamiser un portefeuille clients.

Possédant le sens du travail en équipe, avec un sens relationnel important, je souhaite intégrer une équipe à taille humaine, avec une ambiance conviviale.

Autodidacte, avec une expérience professionnelle commerciale de plus de 30 années, dont 18 comme Manager commercial.

Je ne suis pas issu d’une grande école, mais une expérience équivalente à un BAC +2, BTS Management commercial opérationnel.