Olivier MARGUERITTE

Je travaille dans le domaine commercial depuis 30 ans. J’ai débuté ma carrière en tant que vendeur et ce dans différents domaines, comme vendeur au comptoir de professionnels, vendeur en GMS et GSA, vendeur en porte à porte auprès de particuliers et représentant auprès de professionnels sur 16 départements. J’ai su durant ces années développer mon sens de l’organisation afin de fidéliser mon portefeuille clients et faire évoluer le CA suivant les objectifs définis par l’entreprise. Le suivi et l’analyse du chiffre d’affaire et des marges de mes comptes de gestion m’ont amené à mettre rapidement en place des actions correctives.



En 2000 j’ai débuté en tant que manager et depuis, j’ai eu l’occasion d’encadrer des équipes de 7 à 13 personnes composées de vendeurs, d’hôtesses de caisse et d’accueil SAV, magasinier et livreurs. Puis en 2011, j’ai participé au remodeling du magasin avec la mise en place de retro planning, l’étude des différents besoins, l’adaptation et la modification des plans sur le terrain. Toutes ces années en tant que manager ont su développer mon goût du challenge.