Olivier MARINO

(Recherche d'un poste a 4/5e en télé-travail partiel)



Je suis un jeune homme de 29 ans de grande taille, aux yeux br... ah pardon!



On me connais sous d'innombrable identitée. Olive, Djumbo ou Luciole je suis principalement un Gamerz/Geek (sans la culture qui va avec :'( ) passionné par les jeux vidéos et le développement mobile.



Mes premiers pas dans le développement ont commencé au Lycée en Basic sur une TI-83+ pour dévier sur du développement Java/C et C++ lors de mon passage a l'IUT et enfin se terminer sur du développement mobile j2me et Objective-C sur le marché du travail.



Même si j'ai principalement appris toutes les bases du développement en IUT, j'ai également énormément appris au travers de mes quelques années d'expériences.

Ainsi grâce aux échanges avec des développeurs expérimenté j'ai pu acquérir une meilleure structuration de mes réalisations tant au niveau techniques via l'organisation de mon code, que conceptuel via l'utilisation de patrons de conceptions.



Ce que je recherche :

La conception amenant a une meilleure compréhension de la POO il me reste cependant à évoluer sur d'autres technologies afin de mieux cerner les différents avantages et inconvénients de chaque techno et ou comment porter/adapter ces derniers entre elles.



Au delà du développement pur je suis également intéresser par le découpage des projets et l'estimation de mes délai de développement c'est pourquoi je trouve particulièrement intéressant la méthode SCRUM actuellement en "tests" sur nos développement de projet en cours.



De plus en plus attiré par l'architecture générale des applications que je développe, et surtout afin d'avoir en tête une meilleure vision d'ensemble de celles ci, je m'intéresse beaucoup à la modélisation UML de mes développements.

Ainsi je m’efforce de réaliser des diagrammes en fonction des besoins, à savoir les diagrammes de composants pour l'architecture et diagrammes de classes pour mes objets métiers et de leurs différents liens ou propriétés.



Parcequ'un bon tout seul est forcément moins bon qu'une équipe de moins bon je souhaiterai de plus en plus intégrer des équipes de développement de plus de 1...



Ce que je ne veux plus :

Force est de constater que c'est en forgeant qu'on deviens forgeron il est désormais exclus pour moi de coder avec des choix techniques pré-établi par toute autre personne qui n'est pas moi ou qui n'ai pas discuté avec moi sur ces choix.



J'ai encore des choses a apprendre mais je ne cherche pas non plus la maitrise absolue des technos sur lesquelles je bosses, c'est pourquoi au niveau technique je ne veux pas stagner trop longtemps sur une même technologie. Evidemment je tiens toujours à garder des liens avec les technos que j'ai visité (si elle m'ont plus d'abord!).



Mes compétences :

Design pattern

Objective c

PATTERN

Scrum

Xcode

SWIFT

Git