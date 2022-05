Passionné, avec un Focus sur les résultats professionnels, J’apporte un puissant soutien stratégique et financier a la direction et aux équipes de direction des hôtels. Une grande expérience hôtelière avec une extension pour la gestion de projets complexes et le succès en terme opérationnel hôtelier. Cela comprend la capacité à superviser et coordonner les budgets , être responsable des résultats économiques de chaque unité et les résultats globaux du secteur tout en améliorant la qualité perdue par nos clients. En complément de tout cela, les compétences de délégation, de déterminer les objectives des directeurs sont requises .En outre , être capable de garantir que la santé , et la sécurité , et l ‘application des règles légales sont correctement appliquées et respectées.



Olivier Marque a travaillé 36 ans pour le Club Méditerranée, a quitté après 3 années comme Directeur des Opérations pour la gestion de 9 hôtels et un budget de 97 millions d’Euros. Il a commencé dans le département restauration et a gravi tous les niveaux pour devenir Directeur des Opérations au niveau du Groupe et désire maintenant poursuivre une carrière dans le luxe pour apporter sa contribution et continuer a se développer.





Mes compétences :

sens du service

RH management

budgets

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access