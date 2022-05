Ma vocation : spécialiste de la création de valeur client, j'aide les entreprises B to B à se différencier et à se réinventer sur l'axe client.



Mon parcours :

Après une solide expérience en Grande consommation chez Reckitt & Colman et au sein du Groupe Bel, j'ai contribué au développement de sociétés B to B en LBO dans l'industrie papetière (Groupe Lecta), et surtout le BTP (Spie batignolles, depuis 12 ans).



Mes compétences essentielles : Stratégie/ Innovation /Marketing / Transformation /Digital.

Je suis particulièrement expert à :

_Développer : la clientèle, de nouvelles activités, le chiffre d'affaires, la marge

_Innover : offres à valeur ajoutée, démarches client, méthodes et outils marketing, digital

_Conduire des projets : projets d'entreprise et de transformation, lancements, grands événements

_Manager le changement en incluant l'humain : associer et embarquer l'interne (les filiales, les opérationnels...), écouter le client, se mettre à sa place et répondre à ses besoins réels



On dit de moi :

_Créatif et innovant; passionné et curieux

_Impliqué, organisé, énergique et tenace

_Intelligent et fin dans ses analyses; flexible et sachant s'adapter

_Sympathique et humain



olivier.marque.1@gmail.com