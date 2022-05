Olivier MARQUESUZAA

Intéressé par des missions à Francfort, Paris, Bruxelles, Luxembourg, Zurich, etc.



Mon profil:

Plus particulièrement expert en règlement-livraison de titres, dont plateforme T2S (Target 2 Securities).

Connaissances solides également en CCP et Opérations sur Titres ("Corporate Actions").



Analyste fonctionnel, assistant à MOA et test lead, notamment en environnements Windows/Unix, HP ALM, IBM ZoS/MVS, CICS/IMS, DB2.



Titulaire d'une MIAGe obtenue en alternance, j'ai tout d'abord intégré les équipes informatiques d'une grande société française d'assurance. J'ai pu alors participer à la création de plusieurs applications touchant chacune à un aspect différent du métier de l'assurance (Incendie Accident Construction, Incendie Accident Grand Public,etc.), et qui ont nécessité d'acquérir la maîtrise de techniques variées et novatrices telles que le client/serveur.



Attiré par le domaine de la bourse et de la finance, et voulant vivre mon métier autrement, j'ai alors choisi d'intégrer les effectifs d'une petite SSII pour le compte de laquelle j'ai assuré une première mission comme développeur mainframe dans le cadre de la maintenance des applicatifs de la SICOVAM (actuelle Euroclear France). Cette première expérience dans le domaine du règlement-livraison des titres me permit alors d'assurer une série de missions auprès des équipes de support informatique du back-office de la Deutsche Bank Paris et de Deutsche Bank Asset Management, plus particulièrement dans la gestion des OPCVM.



Par la suite, j'ai accompli une nouvelle série de missions pour Euroclear France. D'abord au sein de l'équipe en charge des tests d'intégration applicative, où j'ai pu participer aux différentes étapes d'une campagne de tests, depuis l'étude préalable à l'exécution sur différentes plate-formes techniques (Windows, Unix et mainframe MVS). Puis au sein de l'équipe de maintenance des applications existantes, en tant que concepteur fonctionnel. Dans le même temps, j'ai opté pour le statut d'indépendant, lequel me paraît davantage correspondre à l'esprit du service en informatique et m'a permis d'entrer dans une relation plus directe, variée et responsabilisante avec mes clients.



C'est dans ses conditions que j'ai saisi l'occasion fin 2008 de prendre part à Target 2 Securities, projet phare dans l'univers du règlement/livraison de titres et l'un des principaux projets du secteur financier européen. J'ai pu y participer à la conception d'un module essentiel à la performance de l'application. Puis j'ai progressivement basculé en 2010 vers la recette de l'application.



Après quelques mois à la GMF à l'été/automne 2012 dans le cadre de la refonte de l'espace sociétaire de son site Web, j'ai rejoins les équipes Target 2 Securities de Banque Centrale Européenne en tant que Business Architect pendant deux ans qui inclurent la participation à l'EAT (European Acceptance Test) de T2S. Cette expérience passionnante m'a amené, à compter d'Octobre 2014, à apporter mon expertise fonctionnelle et de testeur à Monte Titoli, le dépositaire central historique en Italie, participant ainsi au succès de sa connexion à T2S en Août 2015, par ailleurs date de la mise en production de T2S lui-même.



J'ai fait de même par la suite avec Euroclear France et la plate-forme ESES, de Septembre 2015 à Août 2016, suite à quoi j'ai participé, en tant que test lead au sein des équipes de Deutsche Bank AG à Francfort à la connexion du marché allemand à T2S, mission qui va se terminer fin Juin 2019 au plus tard (pour des raisons légales).



Curiosité, volonté d'aboutir, rigueur, sens du détail, qualité rédactionnelle, maîtrise technique et esprit d’équipe sont les atouts qui m'ont permis de mener à bien les missions qui m'ont été confiées.



Mes compétences :

Conception

Test

MOA

Testing

Finance

Esprit d'équipe

Design

Business

Analyse