Olivier MARRE

J'ai créé et développé l'entreprise Quadraxis, leader mondial de la décoration de formes 3D.

Depuis 10 ans, Quadraxis développe une gamme de solutions pour toutes les formes, des plus simples aux plus complexes, fabriquées selon tout procédé de transformation industriel (manchon thermorétractable ou étirable, thermoformage, In Mold Decoration, emboutissage métal…).

Les solutions de Quadraxis répondent aux exigences des marchés du Packaging, de la Communication, de la Signalétique, de l'Automobile… en couvrant toutes les étapes du procédé de décoration : design, prepresse, impression et transformation.

www.quadraxis.com