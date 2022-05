Thierry SCHMITZ

Après quelques années d'étude en traitement de surface et en chimie science des matériaux à Grenoble, un séjour d'un an dans l'armée de l'air à Lyon, j'ai tout de suite intégré une entreprise de vente de produits chimiques pour le traitement de surface , ce premier poste de technicien après vente (dépannage et résolution de problèmes chez les clients)m'a permis de me former aux contacts clients et d'apprendre à travailler en autonomie, cette première place a fait naître une envie de m'accomplir dans le domaine commercial et donc m'a amené à changer de société pour être VRP et ainsi gérer 10 départements de l'Est France, après avoir doublé le secteur en chiffre d'affaire, j'ai souhaité me spécialiser dans le secteur automobile et j'ai intégré le département méthode, recherche et développement en traitement de surface de RENAULT, pendant 5 ans je fus amené à mettre au point de nouveaux revêtements notamment des zincs alliés et des passivations permettant de faire évoluer les cahiers des charges vers une performance (toujours d'actualité) de 200 heures sans rouille blanche.

Renault me chargea de réaliser le transfert de la technologie vers les fournisseurs, en particulier dans le secteur boulonnerie, ceci m'a amené à réaliser des audits qualité pour sélectionner en Europe les fournisseurs aptes à recevoir et exploiter les technologies pour obtenir les performances demandées au cahier des charges.

En 1987 je prend les responsabilités de directeur technique, recherche et production d'une société à l'époque qui avait 60 personnes et CA de 5 millions d'euros (ELECTROPOLI), je me suis employé à développer cette société pour l'amener à être un groupe, Leader dans son domaine en Europe avec 1600 personnes et 70 millions d'euros de CA.

Depuis Avril 2007, j'ai quitté la société ELECTROPOLI pour développer une nouvelle étape de ma carrière professionnelle.

De Janvier 2008 à Octobre 2011 responsable des relations OEM chez MacDermid.

Depuis Octobre 2011 Consultant expert en traitement de surface et agent commercial en matériel pour le traitement de surface.

Depuis Février 2012 Directeur Développements VCD spécialisé dans la gamme de produits chimiques pour le secteur galvanisation à chaud (HDG)



Mes compétences :

Corrosion

Automobile

Consultant

Traitement de surface