Thierry SCHMITT

Basé à Strasbourg, j'exerce mon activité d'infographiste depuis 1996. Ma clientèle principale est constituée d'entreprises industrielles, d'institutionnels, de PME...



Pour définir l'infographiste, je dirais qu'il est en mesure de concevoir et réaliser l'identité visuelle de l'entreprise (logotype, en-tête...) et sa communication (plaquette, dépliant...).



Un infographiste connaît les codes couleurs, les codes typographiques et sait donc mettre en page et assembler images, couleurs et typographies afin de rendre l'ensemble le plus harmonieux et répondre aux attentes du client, en faisant passer le message souhaité.



A la recherche constante de nouveaux marchés, de nouveaux clients, je suis spécialisé dans la conception graphique de documents publicitaires destinés à être imprimés (print), dans la création d'identité visuelle (logotype, charte graphique) et sites internet.

Je suis ouvert à tout, très ecclectique du fait des domaines très différents de mes clients et grâce à une expérience de plus de 18 ans dans ce métier.

