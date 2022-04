Charles GRESS

Bonjour à toutes et à tous.....

Menuisier ebeniste de métier, ayant travaillé 17ans en Allemagne,je décide en 2003 de créer ma propre entreprise.

Spécialisé dans la fabrication de chassis pour tendre les toiles d'artistes et les impréssions numériques tout en gardant toujours mon métier de base,je cherche toujours de nouveaux clients.....

Travaillant avec de grands noms de l'imprimerie(en France et de part le monde),je suis capable de vous fournir un travail complet allant de l'impréssion à la pose et jusqu'à la livraison en marque blanche chez vos clients.

Je monte des toiles d'artistes sur chassis et m'occupe de la livraison.

Je suis également sur d'autres projet comme par exemple un service de vente de toiles à domicile pour les privés et les entreprises.

Je suis ouvert à de nouveaux marchés et à toute vos remarques ou colaboration....

Merci d'avoir pris un peu de temps pour lire ces quelques lignes....

Cordialement,

Charles





