Il est possible que vous recherchiez un partenaire de confiance qui vous aide dans votre gestion de vos ressources humaines.

Je peux me rendre disponible pour vous accompagner dans vos projets : de la réflexion stratégique jusqu’à la conduite du changement. Ainsi, quelle que soit la taille, la complexité ou encore la diversité de vos activités je peux si vous le souhaitez être votre conseiller juridique.



La qualité du conseil social et juridique est ma constante préoccupation et je ferai en sorte de vous garantir une satisfaction optimale en m'efforçant au moyen du cabinet Grant Thornton de vous délivrer un service d’excellence qui vous sécurisera et simplifiera votre quotidien.



N'hésitez pas à me solliciter, nous arriverons ensemble à trouver les réponses à vos questions.



Elvis GRESS |

Juriste expert en droit social

Grant Thornton

27 Rue James Watt | 37206 Tours | France

T (standard): +33 (0)2 47 60 56 56 |

T (portable) : 06 38 54 00 72

F (fax): +33 (0)2 47 66 56 49



E elvis.gress@fr.gt.com | WArray



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

GPEC

Droit

Relations sociales

Droit privé

Animation de Formation

Conseil & Expertise

Gestion de Contentieux Prud'homaux

Relations commerciales

Gestion de la relation client

Ecoute