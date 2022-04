Andrés TALAVERA

Microsoft Student Partner pendant plusieurs années, passionné par les technologies Microsoft, notamment ASP.NET, Xamarin.



J'ai été amené à travailler en SSII pour Sogeti et Happly (devenu SFEIR-EST) autour de différents types de projets : applications Web avec ASP.NET, ASP.NET Core, Node.JS, WPF, Xamarin, Azure, ...



Aujourd'hui, je travaille à mon compte et propose des prestations de services et animations de formations autour des mêmes solutions pour différents types de clients (aéronautique, startups, centres de formations et de certification, ...).



Je cherche à apprendre, m’améliorer et attaquer de nouveaux challenges intéressants!



Mes mots-clés? Passion. Digital. Technologie. Microsoft.

Mon CV est disponible à l'adresse Internet suivantes : http://bit.ly/cv-andres-talavera



Mes compétences :

Développement web

Windows Phone

WinRT

PHP / MYSQL

Microsoft .NET

Asp.net

JQuery

Dessin

SQL Server

Expression Blend

Silverlight

Windows Phone Apps

Développement

Visual Studio

Cloud computing

C#

Windows 8

.NET

Windows Communication Foundation

Microsoft Office

Windows Azure

CSS

HMTL

MvvmCross

Xamarin

Android

Java

Xamarin.Forms

Javascript

Microsoft Windows

Microsoft ASP.NET

SQL

Microsoft Silverlight - WPF/E

Windows Presentation Foundation

REST

Microsoft .NET Technology

Magazines

HTML

Framework

eCommerce

XML

XAML

Microsoft Windows 8

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft C-SHARP

MVC

JScript

HTML5

Cascading Style Sheets