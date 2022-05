Bienvenue sur ma page d'accueil Viadeo, docteur en Informatique décisionnelle et membre du Laboratoire d'Informatique de Nantes Atlantique, je travaille sur des outils intelligents d'aide à la décision et de raisonnement sous incertitude.



-Objectif:



Mettre mon savoir-faire au service de l'entreprise.



-Compétences:



Développement: C, C++, C#, WCF, asp.net, ADO.net, NHibernate, Visual Basic, VBA, SILVERLIGHT, JAVA, J2EE, LATEX, Matlab

Conception: Merise, UML, Design Patterns

Méthodes de gestion de projets : AGILE, PMI, ITIL

IDE: Visual Studio 2010/2012, IDE Eclipse

Frameworks: WPF, Prism, WCF, Windows Forms

Bases de données: SQL SERVER 2005/2008 R2, DBase, Oracle, MySQL, SQLPostgres, PL/SQL, SQL avancé

Technologies Web: HTML5, CSS3, Bootstrap, HighCharts, Razor, WPF, XML, XAMP, AJAX, Java Script, JSON, RDF, OWL

Architectures: N-tiers, MVC2-4, MVVM, SOA

ORM: Entity Framework, Linq to SQL, NHibernate

Test unitaires: Moq Framework, XUnit

Systèmes d’exploitation : Windows, Linux, Ubuntu, RedHat.

Serveurs d’application : Microsoft IIS 6,7 et 7.5, Apache2.x, Tomcat, JBoss Server.

Web sémantique: Protégé 4.1, 4.2

Autres: Amazon Web Service, Facebook SDK, Google Maps API.



-Publications scientifiques:

Voir liste (http://www.informatik.uni-trier.de/ ~ley/db/indices/a-tree/m/Messaoud:Montassar_Ben.html)



-Titulaire du permis B



-Célibataire



Téléphone : 06 40 35 88 22



Email : montassar.ben-messaoud@etu.univ-nantes.fr



