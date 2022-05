Olivier MARSTEAU

J'ai exercé la profession d'ambulancier pendant presque 30 ans dont plus de 20 ans passé au SAMU 86.

J'ai une expérience dans le domaine associatif et plus particulièrement dans le suivi de personnes endeuillées, dans la Co-animation de groupes ou en entretiens individuel de personnes en deuil.

Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai été confronté à la morts, quelle soi attendu mais plus souvent inattendu, brutal, violente. Dans l’exercice de mon métier d’ambulanciers smur je n’ai pas assez de temps à consacrer aux familles. La partie technique de mon travail me semble trop réductrice en rapport avec mes envies d’accompagnement et de soutient. L’expérience, a fait que mes centres d’intérêts se sont déplacés.

J’ai participé à plusieurs salons du funéraires par le biais de connaissances. J’ai beaucoup discuté et partager avec les personnes exerçant dans différent domaine, pompes funèbres ou marbrerie. Le constat faisant, j’ai pris la décision de m’inscrire à la formation de conseiller funéraire, qui c'est terminée par l'obtention du diplôme en septembre 2016.

J’ai suivi différentes formations :

Accompagnement de personnes endeuillées

Le travail de deuil

Animation de groupe d’entraide pour adultes en deuil

Gestion des situations de violence et d’agressivité

Soutenir le patient et ses proches dans l’annonce d’un diagnostic grave



Mes compétences :

Conseiller funéraire