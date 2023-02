Camille MARSTEAU

Titulaire d'un Master 2 Management des arts et de la culture de l'UCO, mon expérience a été courte dans ce domaine. Contrainte de me réorienter, j'ai suivi une formation de Cadre Opérationnel des Bibliothèques et de la Documentation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques. Maintenant diplômée, je souhaite continuer mon expérience en bibliothèque en tant qu'agent et prouver mes compétences pour évoluer.



Mes compétences :

Théâtre

Cinéma

Microsoft Publisher

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

SIGB (Carthame, Nanook, Orphée)