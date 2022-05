Indépendant depuis 1993, je réalise des missions de conseils et de développements auprès d'entreprises de différents secteurs industriels.



Spécialisé depuis 2006 sur l'ERP Dynamics Ax (V3, V4, V2009 et V2012), je propose des prestations de développements et de support technique sur ce produit,



martel@club-internet.fr





Mes compétences :

Dynamics Ax