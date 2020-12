Olivier MARTEL

Organisation et production de sorties et soirées d'entreprise (incentive, team building, team events)



Nous produisons la plupart des 100 prestations que comporte notre catalogue, sur deux territoires :



- Suisse (www.becorpo.ch) nos bureaux sont situés au Mont sur Lausanne (Vaud), nous opérons partout sur le territoire Suisse.

- France, Région Auvergne Rhône Alpes - France (www.becorpo.fr) nos bureaux sont situés a Annecy (Haute Savoie)



Nous développons trois autres entités au sein du groupe :



- Becasino : Le spécialiste des soirées Casino partout en France et en Suisse. Avec plus de 40 tables nous proposons des événements de 10 à 1000 personnes (séminaires, conventions, congrès)



France : www.animation-casino-poker.fr

Suisse : www.animation-casino-poker.ch



- Berental : Location de matériel d'animation, de sport et de réception. Tout le matériel pour que votre événement soit une réussite.



www.location-materiel-animation.com





Mes compétences :

Organisation

Organisation de séminaires

Ressources humaines

Développement commercial

Restauration

Tourisme

Management

Marketing

Communication

Gestion de projet

Gala events

Sorties d'entreprise

Team building

Gestion événementielle

Event manager

Evénementiel