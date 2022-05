Olivier MARTEL

Qualité, Design, et professionnalisme sont mes maitres mots.



Gravitant depuis toujours dans le secteur de la salle de bain, de l'agencement d'intérieur, de l'éclairage ou de la décoration, J'ai toujours apprécié les produits haut de gamme et travaillé avec des marques de qualité. En adéquation avec cela et en continuité logique, je prescris et commercialise aujourd'hui des marques et produits exclusifs, très Design et très qualitatifs.



Je travaille uniquement avec des marques européennes de haut standard.



Appuyé par l'exclusivité de ces marques, et Fort de multiples expériences liées au secteurs d'activité, que ce soit en réalisation, conception, commercialisation ou prescription, Je suis à votre service pour répondre à toute demande...



Mes compétences :

Agencement d'espace

Prescription

Design

Salles de bain

Éclairage LED

conseil