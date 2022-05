Olivier MARTEL

Directeur d’établissement, je suis responsable d’équipes commerciale, administrative et logistique (soit 25 personnes) sur Chauny (02). Ma priorité est de développer le chiffre d’affaires et le portefeuille clients de mon établissement sur la zone de chalandise (Somme, Aisne, Oise). Je suis chargé du recrutement, de la formation, de l’animation et du management de 8 conseillers clientèle et de 10 chauffeurs-livreurs.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Développement commercial

Management

Formation

Animation d'équipe

Recrutement