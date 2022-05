Http://www.olivier-martin.net/



REALISATIONS

2012 : « Le froid au cœur du frais » film institutionnel pour la société STEF, PRODUCTION NEFERTITI

Stones Raiders Live New Morning : concert Live 7 caméras avec Jean-Paul Bourelly (Miles Davis) Will Calhoun (Living Colour) et Darryl Jones (Rolling Stones). Auto production pour DVD et TV



Projet de réalisation d’un documentaire sur l’aide humanitaire au Mali, et d’un documentaire sur les touaregs. Les 2 sont prévus cette année en fonction des événements politiques.



2010 : « Mission Millenium » Diffusion France 3 été 2010. Réalisation des épisodes 2 et 7.



2010 : « Pour une poignée de centimes » 52’ Film sur la misère et l’aide humanitaire au Burkina Faso. En co-réalisation avec Jean-François Delassus et Franck Rabel. Diffusion à venir.



2009 : La carte aux trésors Vienne France 3

Films institutionnels pour Groupama



2008 : La carte aux trésors Alpes Maritimes et Hautes Alpes, France 3

Films intitutionnels pour AREVA.

2007 :La carte aux trésors La Manche-Baie du Mont St michel

« The Band of Gypsies reloaded live in Paris » concert 6 caméras.



2006 : La carte aux trésors Allier

Jean-Paul Bourelly Live Sons d’Hiver, concert 4 caméras.

Jean-Paul Bourelly : Documentaire en cours de réalisation sur le « nouveau Jimi Hendrix » en cours de réalisation.

Films institutionnels pour Eiffage, avec Didier Pourcel prod Procitel

Films institutionnels pour Areva.



2005 : La carte aux trésors Nouvelle Caledonie et Ille & Villaine

Vibe Music live New-Morning

Films institutionnels pour Areva et HSBC



2004 : La Carte aux trésors Héraut et Finistère



2003 : La carte aux trésors Landes et Somme

3 films de prestige pour le groupe Carrefour pour la convention mondiale des directeurs Mars 2003.



2002 : La carte aux trésors Haute Corse et Périgord

Les 3 coups : film de prestige pour la présentation de la fusion entre Vivendi et Universal, film en format 12/3 (3 écrans de 4/3 synchronisés) + son surround 5+1.

Applaus : film de prestige pour l’AG Vivendi Universal, meme dispositif + 2 autres films sur le même principe en 2002.

La Fusion Remy Cointreau : film pour présenter la fusion des deux groupes Bols et Remy Cointreau 26'.



Selection de montages de Films documentaires depuis 1990

Itinéraires : montage et préparation des 10 émissions présentées par Valérie Trierweiler pour Direct 8. Production Done Deal, Alexandre Drubigny.

Le Front Populaire 90’ difusion Juillet 2011 France 2.

Documentaire d’archives de 90’ colorisé et sonorisé. Réalisation JF Delassus, production Cinétévé, Fabienne Servan Shreiber.

Au cœur du XV de France : Documentaire de 52’ sur l’épopée de Marc Lievremeont. Réalisation Olivier Villepreux et Denis Soula. Diffusion France 2

La Télévision de années 80 : Documentaire de 90’ réalisé par Jean-Philippe Camborde ; France 4

Les Dernières heures du Mur 90’: Fiction sur les coulisses de la chute du Mur de Berlin.

Diffusion France 3, Réalisation Jean-François Delassus. Production Maximal Jérôme Bellay.

14-18 Le Bruit et la Fureur : Documentaire de 100’ tout archive colorisé et sonorisé pour France 2. Diffusé le 11 Novembre 2008, record d’audience. Réalisé par Jean-François Delassus, produit par Program 33.

UROS GIRONDIN, le cheval qui parlait aux hommes

documentaire fiction réalisé par Alain-Michel Blanc pour France 3 – 52’

Gitana Team 2006 avec Nicolas Raynaud

l’épopée de l’équipe de bateaux dont celui qui a gagné la route de Rhum.

La loi de la jungle film de Philippe Lafaix sur la torture et l’esclavage en Guyane Française aujourd’hui. Présent dans de nombreux festivals. Quatre grands prix dans des festivals internationaux.

Ashes and snow film de Grégory Colbert tourné en 35mm, conformé en HD pour son exposition à l’Aresenal de Venise printemps 2002,en cours de négociation pour toutes les salles Imax du Monde.

Montages très réguliers de l’émission Faut pas Rêver sur France 3.

Un château à tout prix 52’ Real JP Petit Prod EGO pour la 5ème

Raymond Radiguet réalisé par Jean Christophe Averty dans le cadre de la série un siècle d'écr



