Olivier MARTIN

Mon profil professionnel s'est construit dans le monde de la fonderie, dans lequel j'ai débuté en tant que chargé d'affaires dans les domaines techniques de fabrication des culasses et de jantes aluminium (depuis septembre 2000), sur un site de fabrication situé au Royaume Uni. J'ai ensuite évolué vers un poste de chargé d'industrialisation (depuis septembre 2003), puis chef de projet pour de nouvelles pièces, à l'interface client-fournisseur.



A partir de Mars 2008, j'ai été responsable de la mise en place d'une nouvelle unité de production en Chine à proximité de Shanghai. mes responsabilités s'étendaient de la mise en place du site industriel à la coordination de l'arrivée des équipements industriels sur site, avec une dimension management de l'équipe industrialisation locale.



depuis juin 2010, je suis responsable du service qualité du site de fabrication de Laigneville en France, environ 50 personnes et 3 niveaux de management dans le service.



Mes compétences sont variées: organisation de projet, jalonnement et validations des diverses phases de projet, mise en présence des décisionnaires avec respect de leurs conclusions, management de personnel, management de la qualité, établissement de tableaux de bords etc.



Mes compétences :

qualité

pilotage

management transversal

automobile

industrialisation

organisation

management

fonderie

tableaux de bord

Lean IT

Capacité à motiver