-En poste en tant que Coordinateur Evénementiel Europe chez Rip Curl Europe, mon expérience depuis 13 ans au sein de la cellule Marketing m’a beaucoup apporté en termes de compétences.

-Je souhaite aujourd'hui dynamiser mon parcours professionnel, mes acquis et me concentrer sur l'exploitation de ces compétences.

-Aimant relever de nouveaux challenges, je suis mobile et ouvert à toutes opportunités professionnelles.