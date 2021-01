Coralie DUBRASQUET

Diplômée d'un Master en Ressources Humaines, de l'IAE de Bordeaux, et d'une maîtrise de droit, j'ai également obtenu récemment une licence de management des centres de remise en forme et bien-être par l’eau.

Au cours de ma carrière de Directrice des Ressources Humaines j’ai développé des compétences en organisation, planification, suivi de projets, gestion et coordination d'équipe sur un ou plusieurs sites. J’ai des connaissances assurées en droit du travail. Je possède une double compétence en gestion des ressources humaines et en gestion d’exploitation d’un site hôtelier et thermal.

Fondatrice de mon agence de gestion des ressources humaines depuis 2016, je me tiens à votre disposition afin de vous accompagner dans le management de vos équipes.



Coralie RAYNAUD DUBRASQUET



Mes compétences :

Recrutement

Management

Accompagnement RH

Accompagnement au changement

Accompagnement à l'emploi

Aide à la décision

Aide au recrutement

Formation professionnelle