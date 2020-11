Stéphanie DRÜEKE

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, j'ai rapidement décidé d'orienter ma carrière vers l'environnement passionnant des ressources humaines :



D’abord en tant que « Human Resources Generalist » à New York pour le groupe Accor pendant 3 ans, puis en tant que directrice de projet RH, toujours dans un environnement international, où compétences marketing et maîtrise du management transverse sont tout autant sollicitées que la connaissance et la pratique des relations humaines.



J’ai ensuite décidé de partager ces expériences multiples et d'approfondir les thèmes qui me passionnent le plus : le management des équipes, la communication et les relations interpersonnelles dans l'entreprise. C’est ainsi que je suis devenue consultant-formatrice senior pour l'Université du Groupe Accor, de 2004 à 2010 au sein du département de management, communication et développement du potentiel.



Depuis 2011, je suis consultante chez Animae Conseil pour qui humanisme et performance se marient parfaitement bien !



Mes domaines de prédilection sont la formation et l'accompagnement individuel et de groupe, dans les domaines du management et de la communication essentiellement (voir les thématiques précises dans le CV)



Je suis par ailleurs en cours de certification en Analyse Transactionnelle (centre de formation ATORG, Paris) pour approfondir et enrichir ma pratique professionnelle.



Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

Coach

Coaching

Communication

Formation

Hôtellerie

Luxe

Management

Manager

Manager de proximite

Ressources humaines