Martine DUBRASQUET

Carrière professionnelle effectuée essentiellement dans des fonctions commerciales, mais aussi marketing et gestion.

Suite à un licenciement économique, j'en ai profité pour me réorienter totalement vers les métiers médico-sociaux. J'ai saisi une opportunité, ce souhait sommeillait en moi depuis quelques années.

Excellent relationnel, forte sensibilité à la "relation humaine", dynamisme, rigueur, responsabilité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Négociation commerciale

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client