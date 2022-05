Stratégie et Opérationnel

Communication globale

Relations Médias

Développement Commercial

Campagne de Recrutement

Formation



20 ans d'expérience dans des environnements exigeants, et en mutation permanente.

Triple référentiel : Entreprise - Institution - Agence.

Mobile en France.

Pour me joindre 06 85 73 00 76



Mes compétences :

Relations Presse

Relations Publiques

Stratégie de communication

Communication interne

Communication externe

Conseil en communication

Formateur