Olivier MARTINEZ

Le client au centre des priorités, le management des collaborateurs par l’accompagnement et la formation, l’élaboration et le respect des budgets, la négociation constructive et une gestion rigoureuse sont pour moi les outils essentiels à toute réussite commerciale.



J'ai pu exercer toutes ces tâches, lors de mes différentes activités, aussi bien à la direction d’un département achats et équipements comme dans la gestion de centres de profit (au sein de la Grande Distribution).



Mes compétences :

La Relation constructive avec les IRP

La Sécurité par la Prévention

Le Commerce

La Gestion et le suivi des Projets

Le Management & l'Accompagnement

La gestion de la relation clients

budgets

Oracle

Merchandising

Audit